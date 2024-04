1 Der Getötete soll der ehemalige Chef der „Hells Angels“ in Mönchengladbach sein. (Archivbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Im Iran ist ein ehemaliger Boss der „Hells Angels“ getötet worden. Der Mann wurde international wegen Mordes gesucht.









Ein international gesuchter früherer Boss des Rockerclubs „Hells Angels“ ist im Iran getötet worden. Ramin Y., der zeitweise in Nordrhein-Westfalen gelebt haben soll, kam nach ersten Informationen bei einem persönlichen Konflikt ums Leben, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag berichtete. Es dürfte sich um den früheren Chef der „Hells Angels“ in Mönchengladbach handeln, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen soll - und der international wegen Mordes und Mordversuchs gesucht wurde.