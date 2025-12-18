Tötung einer Seniorin in Basel: Verurteilter Doppelmörder gesteht Bluttat am Nasenweg

Das Strafgericht in Basel muss entscheiden, ob es den Beschuldigten im Mordprozess vom Nasenweg erneut in eine stationäre Maßnahme schickt oder ihn verwahrt.
Der 33-jährige Schweizer hat die Tat gestanden, gilt aber als schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im August 2024 eine 75-jährige Frau am Nasenweg im Basler Breite-Quartier brutal mit einem Messer getötet zu haben. „Die Tat war derart bestialisch, dass der Mordtatbestand erfüllt ist“, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er forderte die ordentliche Verwahrung.