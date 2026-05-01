Töpfermarkt in Weil am Rhein: Neugierige und kauflustige Besucher strömen auf das Weiler LGS-Gelände

Auf Anhieb ein Hit ist der Töpfermarkt in Weil am Rhein. Flammkuchen und Bratwürste schmecken schon vor dem Mittagsläuten. Bis Sonntag öffnen die Aussteller ihre Stände.
Es ist wie eine Art Familientreffen: Die Schweizer, die sich schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung bei strahlendem Sonnenschein am Dreiländergarten eingefunden haben, haben ganz bestimmte Aussteller im Blick, die sie seit Jahren kennen und denen sie die Treue halten. Zwei Schwestern, die eine aus Lenzburg im Aargau, die andere vom Genfer See, haben sich hier verabredet. Ehemann und Freundinnen sind mit dabei.