1 Der Töpfermarkt findet am Samstag und Sonntag auf dem oberen Marktplatz statt. (Archiv) Foto: Veranstalter

Handgetöpfertes gibt es am Samstag und Sonntag, 7. und 8. August, auf dem oberen Marktplatz. Rund 60 Werkstätten und Ateliers stellen beim 28. Töpfermarkt ihre Keramik aus.

Freudenstadt - Das Besondere sei, dass alles in Handarbeit hergestellt werde, heißt es in der Ankündigung.

"Ton" habe es in sich. Steinzeugtone sind anders zu verarbeiten als Porzellantone oder Hafnertone. Das sieht man auch im Ergebnis nach dem Brand im Brennofen. Was nach dem Brand sichtbar werde, sorge immer wieder für Überraschungen bei den Töpfern oder Künstlern. Auf dem Töpfermarkt wird neben der klassischen Töpferkeramik auch künstlerische Keramik präsentiert, darunter Rakukeramik, figürliche oder abstrakt anmutende Arbeiten. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Wegen Corona ist das Gelände in diesem Jahr nur über eine Ein- und Ausgangspforte beim Rathaus betretbar. Alle anderen Zugänge sind geschlossen. Zudem kostet der Eintritt zwei Euro pro Person ab 14 Jahren.