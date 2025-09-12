Töpferkunst im Fokus: Keramikmarkt in Kandern

Einen ausgezeichneten Ruf genießt der Keramikmarkt in Kandern, der am 21. und 22. September auf dem Blumenplatz stattfindet.
Während 46 Keramikerinnen und Keramiker nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland sowie aus Südfrankreich ihre vielfältigen Arbeiten an schön hergerichteten Ständen, die bis zur Fischermühle reichen, präsentieren, nutzt der Werbering die publikumsträchtige Veranstaltung, um am Sonntag, 22. September, bei einem verkaufsoffenen Sonntag die Ladentüren von 12 bis 17 Uhr zu öffnen und sein vielfältiges Angebot sowie die Leistungsfähigkeit der Kanderner Geschäfte zu demonstrieren. Der Keramikmarkt ist am Samstag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.