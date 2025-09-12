Töpferkunst im Fokus: Keramikmarkt in Kandern

Während 46 Keramikerinnen und Keramiker nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland sowie aus Südfrankreich ihre vielfältigen Arbeiten an schön hergerichteten Ständen, die bis zur Fischermühle reichen, präsentieren, nutzt der Werbering die publikumsträchtige Veranstaltung, um am Sonntag, 22. September, bei einem verkaufsoffenen Sonntag die Ladentüren von 12 bis 17 Uhr zu öffnen und sein vielfältiges Angebot sowie die Leistungsfähigkeit der Kanderner Geschäfte zu demonstrieren. Der Keramikmarkt ist am Samstag, 21. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Nur professionelle Keramiker zugelassen „Weil wir beim Keramikmarkt, der zum 32. Mal stattfindet, einen Qualitätsanspruch haben, werden nur professionelle Keramiker zugelassen“, sagt die Kanderner Keramikkünstlerin Corinna Smyth, die die Veranstaltung zum dritten Mal federführend organisiert.

Wie beliebt der Markt mit einer großen Bandbreite keramischer Arbeiten ist, zeigt das starke Interesse. Denn die Nachfrage der Keramikerinnen und Keramiker übersteigt das vorhandene Platzangebot, so dass es stets zu einem Auswahlverfahren kommt. Corinna Smyth entscheidet zusammen mit zwei Kollegen, Jörg Kreider aus Ettenheim und Charlotte Löbbert aus Freiburg, wer seine vielgestaltigen Arbeiten am Kanderner Markt präsentieren darf.

Vielfalt und Kreativität sind jedenfalls Trumpf. Laut Smyth werden auch in diesem Jahr gediegene Gefäßkeramik in individueller Ausprägung, exklusive Brenntechniken, besondere Dekore, figürliche und bildhauerische Arbeiten sowie Kachelofendesign und Gartenkeramik, Feuerschalen, Waschbecken und Öfen gezeigt. Aus Kandern stellen zwei Keramikkünstlerinnen aus, neben Corinna Smyth von der Töpferei „seomraCré“ ist dies noch die Töpferei Shanon Turner. Veranstalter des Kanderner Keramikmarkts, der dank seiner hohen Qualität und seines sehr guten Rufs Besucher aus der gesamten Region sowie auch von weiterher anzieht, ist das 1990 gegründete Keramikforum. Es ist dies ein lockerer Zusammenschluss von Keramikerinnen und Keramikern in Freiburg und dem weiteren Umland. Immer wieder führen sie gemeinsame Projekte und Aktionen durch und haben auch die beiden Töpfermärkte in Kandern und Freiburg initiiert und realisiert. Es wird an beiden Tagen gewirtet. So gibt es einen Wurst- und Käsestand, außerdem Waffeln und Fruchtaufstriche. Auch wird die Werksiedlung St. Christophorus Kaffee und Kuchen anbieten.