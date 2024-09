So äußern sich Polizei und Staatsanwaltschaft

1 Nach einem Badeunfall im Badkap in Albstadt-Ebingen ist ein Kind an den Folgen gestorben. Foto: Jannik Nölke

Ein fünfjähriges Mädchen hat nach einem Badeunfall am Sonntag im Badkap sein Leben verloren. Über die drohende Strafe, einen ähnlichen Fall und Mitgefühlsbekundungen.









Es ist eine schockierende Nachricht, die am Mittwochmorgen um 11.43 Uhr per Pressemitteilung der Polizei eingeht: Die Fünfjährige, die am Sonntagnachmittag im Badkap auf dem Boden eines Schwimmbeckens entdeckt worden war, ist gestorben.