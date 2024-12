2 Der mutmaßliche Brandstifter wurde festgenommen (Foto aktuell). Foto: Hau Dinh/AP/dpa

Ein wütender Gast soll das Feuer gelegt haben. Für elf Menschen wurde das Lokal zur tödlichen Falle.









Hanoi - Bei einem mutmaßlich vorsätzlich gelegten Feuer in einem Teehaus mit Karaoke-Bar in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind elf Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere seien gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. Ein Verdächtiger wurde demnach festgenommen.