Tödliches Feuer: 16 Tote bei Brand in indonesischem Seniorenheim

1 16 Menschen kamen bei dem Brand in einem Seniorenheim auf Sulawesi ums Leben. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/dpa In Indonesien geht ein Seniorenheim in Flammen auf. Für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät.







Link kopiert



Jakarta - Bei einem schweren Brand in einem Seniorenheim in Indonesien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Manado im Norden der Insel Sulawesi. Der Feuerwehr sei es gelungen, das Feuer innerhalb einer Stunde zu löschen, sagte Polizeisprecher Alamsyah Hasibuan. Für die Opfer sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.