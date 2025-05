Tödlicher Vorfall in Stuttgart: Auto fährt in Menschenmenge - Ermittlungen zum Hintergrund

2 Der Vorfall ereignete sich am frühen Abend an einer Bahnhaltestelle. Foto: Marco Krefting/dpa

Weshalb ist ein Geländewagen in Stuttgart in eine Menschenmenge gefahren? Dieser Frage gehen die Ermittler nach. Die Vernehmung des Fahrers und mehrerer Zeugen soll Aufschluss geben.









Stuttgart - Wie konnte das geschehen? In Stuttgart fährt ein Mann mit einem schweren Geländewagen in eine Menschenmenge an einer Haltestelle. Mindestens acht Menschen werden verletzt, darunter fünf Kinder. Eine 46-Jährige stirbt kurz nach dem Unfall am frühen Freitagabend an ihren Verletzungen. Zwei weitere schwerstverletzte Erwachsene wurden im Klinikum Stuttgart behandelt.