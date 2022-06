Tödlicher Vorfall in Berlin

1 Tödlicher Vorfall in Berlin Foto: AFP/ADAM BERRY

Im Berliner Westen fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mensch kam ums Leben. Die Polizei wendet an Zeugen mit einer Bitte.















Die Berliner Polizei hat dazu aufgerufen, keine Bilder vom tödlichen Vorfall an einer Einkaufsstraße zu posten. „Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden“, twitterte die Polizei am Mittwochmittag.

„Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen vom Ereignisort im Netz. #b0806 #Charlottenburg.“ Im Berliner Westen war zuvor ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Mensch kam ums Leben.