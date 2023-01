1 Ein Schock: Die vermeintliche Tochter schluchzt kaum verständlich ins Telefon und sagt etwas von Unfall und toter Frau – da setzt der Verstand des Angerufenen aus. Foto: Otto

Es ist ein bekannter Rottweiler, der fest im Leben steht. So schnell macht ihm keiner was vor. Und dann das: Ein "Schockanruf" reißt ihm den Boden unter den Füßen weg. Er glaubt alles, packt Geld in Tüten. Uns schildert er, wie krass die Betrüger tatsächlich vorgehen.















Link kopiert

Rottweil - Man liest es oft. Betrüger sind mit "Schockanrufen" erfolgreich, bekommen Tausende Euro ausgehändigt, täuschen einen Notfall vor. Wie kann man nur auf so was reinfallen? Das mag sich mancher denken. Doch wer er es nicht erlebt hat, kann es sich nicht vorstellen. Der "Schock" am Hörer hebelt das logische Denken aus. Eindringlich schildert der Mann aus Rottweil alle Details.