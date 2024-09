Tödlicher Unfall nahe Heidenheim: Zwei Jugendliche sterben – Polizei ermittelt Unfallursache

In einer Kurve auf einer Landstraße nahe Heidenheim gerät ein Wagen in den Gegenverkehr. Zwei junge Menschen kommen ums Leben. Die Ursache ist noch unklar.

Nach dem Tod zweier Jugendlicher auf einer Landstraße in der Nähe von Heidenheim ermittelt die Polizei die Unfallursache. Ein 17- und ein 18-Jähriger kamen bei dem Zusammenstoß zweier Autos ums Leben, eine 22-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ob sie sich immer noch dort befinde, konnte die Polizei nicht sagen - dies sei aber wahrscheinlich.

Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Der 18-jährige Autofahrer hatte am späten Freitagmittag in einer Rechtskurve vor dem Ort Giengen an der Brenz die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommendes Fahrzeug gerade noch ausweichen konnte. Allerdings prallte das Auto des jungen Mannes dann mit der Beifahrerseite in die Front eines dritten Wagens, den die 22-Jährige fuhr.

Der 18-Jährige und sein 17 Jahre alter Beifahrer erlitten dabei tödliche Verletzungen. Die Landstraße musste nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt werden.

Erst am Donnerstagabend hatte sich bei Waldbronn nahe Karlsruhe ein schlimmer Unfall ereignet: Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge starben zwei Jungen im Alter von zehn und acht Jahren. Drei Menschen wurden verletzt.