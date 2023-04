Nach ersten Informationen war der Mann in Richtung Bärental/Feldberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über die Maschine und prallte in die Leitplanke. Durch den Sturz wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Unfallermittlungen werden vom Polizeipräsidium Freiburg geführt. Die B317 war mehrere Stunden voll gesperrt.