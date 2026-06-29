Tödlicher Unfall in Willstätt-Legelshurst: Unglück an Bahnübergang - Polizei sucht nach weiteren Zeugen

1 Nachdem ein 42-jähriger Radfahrer am Samstagabend an einem Bahnübergang in Willstätt-Legelshurst tödlich verunglückt war, sucht die Polizei nun einen weiteren Radfahrer, der den Unfall beobachtet haben könnte. Foto: ER24 Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Willstätt-Legelshurst am Samstagabend sucht die Polizei unter anderem einen bislang unbekannten Radfahrer.







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Nach einem tödlichen Unfall am Samstagabend am Bahnübergang der L 95 sind die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach weiteren Zeugen, das teilt die Polizei mit. Insbesondere wird nach einem Zeugen gesucht, der wie der Verunfallte, mit einem Fahrrad an den am Bahnübergang wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr und nach dem Unfall des 42-Jährigen umdrehte und seine Fahrt kurz darauf fortsetzte.