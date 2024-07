Traurige Nachrichten: Beim Zusammenstoß mit einem Lkw am Donnerstagmorgen ist ein Motorradfahrer seinen Verletzungen noch am Unfallort erlegen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.34 Uhr auf der L 424, der ehemaligen B 14, zwischen Sulz und Fischingen auf Höhe des dortigen Schotterwerks.

Biker wollte überholen

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz auf Nachfrage erklärt, war zunächst davon ausgegangen worden, dass der Lkw beim Abbiegen den Motorradfahrer übersehen hatte. Es habe sich dann jedoch im Laufe der Unfallaufnahme ein anderes Bild ergeben: Der Lastwagen sei von Sulz in Fahrtrichtung Fischingen gefahren, zwei Motorradfahrer befanden sich hinter ihm. Den ersten Erkenntnissen zufolge wollte einer der Motorradfahrer den Lkw auf der recht geraden Strecke dann just in dem Moment überholen, als der Lkw nach links in die Einfahrt des Schotterwerks abbog.

Seelsorge vor Ort

Beim Zusammenprall erlitt der 59-jährige Biker so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Seelsorge war vor Ort, ebenso das DRK. Die Motorräder hatten nach Angaben der Polizei auswärtige Kennzeichen.

Die Strecke musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Im Kreis Rottweil hatte sich erst am Samstag ein weiterer tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein 37-Jähriger starb im Kreisverkehr zwischen Seedorf und Waldmössingen.