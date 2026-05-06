Tödlicher Unfall in Reutlingen: Frontalzusammenstoß zwischen AMG und VW – 30-Jähriger tot, zwei verletzt

4 Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen ums Leben gekommen. Foto: SDMG/SDMG 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Reutlingen gekommen. Für einen 30‑jährigen Golffahrer kam nach einem Frontalzusammenstoß jede Hilfe zu spät.







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Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 374 zwischen Riederich und Mittelstadt (Reutlingen) ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 41-Jähriger mit einem Mercedes AMG C 63 kurz vor 18 Uhr in Richtung Mittelstadt unterwegs, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Dabei kam es zunächst zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf, den ein 30-Jähriger fuhr. Anschließend stieß der Unfallverursacher noch mit einem hinter dem Golf fahrenden Mercedes GLC eines 36-Jährigen zusammen.