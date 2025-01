Tödlicher Unfall in Offenburg: 83-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz

1 Der Notarzt konnte den verunglückten Senior nicht mehr retten. (Symbolfoto) Foto: Moritz

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist heute Vormittag in der Offenburger Okenstraße gestürzt und in der Folge gestorben. Darüber informiert das Polizeipräsidium Offenburg in einer Mitteilung.









Link kopiert



Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Senior um kurz nach 11 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er laut Zeugenaussagen mit einem Pedal am hohen Bordstein hängen blieb und im Anschluss nach rechts auf den Gehweg stürzte. Ersthelfer versuchten, den verunfallten Mann an der Unfallstelle zu reanimieren. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Klinikum, wo er am Mittag starb, heißt es weiter. Möglicherweise könnte auch eine medizinische Todesursache in Betracht kommen, so die Polizei in der Mitteilung weiter. Den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.