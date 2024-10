1 Ein Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein 76-jähriger kam am Samstag ums Leben.









Link kopiert



Ein 76 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück in Oberwolfach sein Leben verloren. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Feststellungen stand der Verstorbenen in Fallrichtung des gefällten Baumes und wurde gegen 10.15 Uhr von diesem tödlich verletzt. Zum genauen Unfallhergang haben die Beamten der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.