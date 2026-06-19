Tödlicher Unfall in Lahr: Brisanter Verdacht – war der Müllwagen-Fahrer gar nicht fahrtauglich?

Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall auf der B 415 im April in Lahr haben zutage gebracht, dass der mutmaßliche Verursacher schon länger in ärztlicher Behandlung war. Das wirft Fragen auf.

Die dramatischen Szenen, die sich vor gut zwei Monaten vor den Toren der Stadt abspielten, haben weit über Lahr hinaus für Erschütterung gesorgt: Ein Müllwagen erfasste am Nachmittag des 9. April auf der B415 zwei Fußgänger – und verletzte sie tödlich. Statt anzuhalten, fuhr der Mann hinterm Steuer weiter und wurde erst rund eine Stunde später von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen.

Im Nachhinein gab der 56-jährige Franzose an, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, sie seien der Grund für die Kollision und sein Verhalten danach gewesen. Eine Aussage, die die zuständige Staatsanwaltschaft in Offenburg zwischenzeitlich zumindest in Teilen bestätigen kann. „Die Ermittlungen im Wege der Rechtshilfe nach Frankreich haben ergeben, dass sich der Beschuldigte in der Tat seit längerer Zeit wegen einer neurologischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung befand“, erklärt Behördensprecher Kai Stoffregen auf LZ-Nachfrage.

Staatsanwaltschaft prüft noch

Ob sich damit das tragische Geschehen an jenem verhängnisvollen Donnerstag Anfang April erklären lässt, sei aber noch längst nicht klar, sagt Stoffregen: „Eine umfassende medizinische Beurteilung des Gesundheitszustands des Beschuldigten sowie möglicher Auswirkungen auf das Unfallgeschehen steht noch aus.“

Wie schlimm war die Erkrankung?

Eine Prüfung, die Brisanz birgt – weil sie zu weiteren entscheidenden Punkten führen könnte. Denn sollte sich zeigen, dass die „neurologische Erkrankung“ (siehe Info) keine harmlose war, stellt sich die Frage, ob der Mann grundsätzlich in der Lage war, einen Lkw sicher zu fahren. Wenn nein: Wusste er das? Und sein Arbeitgeber?

Blumen und Kerzen an der Unfallstelle Foto: Fürst

Nach LZ-Recherchen war der 56-Jährige auf dem Weg zur Mülldeponie auf dem Ringsheimer Kahlenberg, als es zum folgenschweren Unfall kam. Das schier Unfassbare: Anschließend soll er seine Tour zunächst planmäßig fortgesetzt haben, dann aber doch zurück an den Unfallort gefahren sein. Was ihn zum Umdenken veranlasste, könnte möglicherweise sein Beifahrer sagen.

Viele Zeugen vernommen

Dieser wurde laut Staatsanwaltschaft ebenso wie „eine Vielzahl weiterer Zeugen, unter anderem aus dem beruflichen Umfeld des Beschuldigten, vernommen“. Angaben zu einzelnen Aussagen könne man „aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt“ noch nicht machen, so Stoffregen. Das Gleiche gilt für das Ergebnis der Handyauswertung des Fahrers.

Warten auf das Gutachten

Der Oberstaatsanwalt spricht von „umfangreichen Ermittlungen“. So stehe etwa das Sachverständigengutachten zur Unfallrekonstruktion noch aus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der tonnenschwere Mülllaster von der Lahrer Innenstadt Richtung Autobahn unterwegs, als er an der Ampel auf Höhe des Bürgerparks auf ein stehendes Auto auffuhr und in der Folge eine Frau und einen Mann überrollte, die bei Grün auf den Fußgängerüberweg über die B 415 getreten waren. Für das Paar – 38 und 37 Jahre alt – kam jede Hilfe zu spät. Die beiden Insassen des durch den Aufprall völlig zerstörten Pkw konnten das Krankenhaus derweil wenige Tage nach dem Unfall wieder verlassen.

Mögliche Anklage dauert noch

Die Vorwürfe gegen den Lasterfahrer lauten auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Indes – bis zu einer Anklageerhebung dürfte es laut Stoffregen „noch einige Zeit dauern“.

Das sind neurologische Erkrankungen

Neurologische Erkrankungen betreffen das Nervensystem. Dazu gehören das Gehirn, das Rückenmark und die Nerven. Beispiele für neurologische Erkrankungen sind Parkinson, MS, Epilepsie, Migräne, Alzheimer und Schlaganfälle. Typische Symptome können sein: Kopfschmerzen, Schwindel, Gefühlsstörungen, Muskelschwäche oder Lähmungen, Zittern, Gedächtnis- sowie Sprach- und Sehstörungen.