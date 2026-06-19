Tödlicher Unfall in Lahr: Brisanter Verdacht – war der Müllwagen-Fahrer gar nicht fahrtauglich?

Die Ermittlungen zum tödlichen Unfall auf der B 415 im April in Lahr haben zutage gebracht, dass der mutmaßliche Verursacher schon länger in ärztlicher Behandlung war. Das wirft Fragen auf.
Die dramatischen Szenen, die sich vor gut zwei Monaten vor den Toren der Stadt abspielten, haben weit über Lahr hinaus für Erschütterung gesorgt: Ein Müllwagen erfasste am Nachmittag des 9. April auf der B415 zwei Fußgänger – und verletzte sie tödlich. Statt anzuhalten, fuhr der Mann hinterm Steuer weiter und wurde erst rund eine Stunde später von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen.