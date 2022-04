Tödlicher Unfall in Hessen

1 In Hessen kam ein Mann beim Aufbau des Osterfeuers ums Leben(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

In Hessen kommt es am Samstag beim Aufbau eines Osterfeuers zu einem tödlichen Unfall. Die Holzkonstruktion bricht zusammen und begräbt mehrere Personen.















Link kopiert

Im nordhessischen Diemelsee-Wirmighausen ist am Samstagabend beim Aufbau eines Osterfeuers ein 31-jähriger Mann ums Leben gekommen. Weitere sieben männliche Personen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren seien teilweise erheblich verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Kassel mit.

Die bereits aufgeschichtete Holzkonstruktion sei zusammengebrochen, mehrere Personen seien darunter geraten. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.