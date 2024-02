1 Das dreijährige Kind starb noch an der Unfallstelle (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Ein dreijähriges Kind läuft abends auf die Fahrbahn einer Landstraße - und wird von zwei Autos angefahren. Es stirbt noch an der Unfallstelle.









Ein dreijähriges Kind ist in Südhessen von zwei Autos angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, starb es am Mittwochabend nahe Lampertheim noch an der Unfallstelle.