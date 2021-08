Tödlicher Unfall in Ebingen

1 Vom Kreisverkehr ist der 69-Jährige zur Tankstelle abgebogen und hat den Fußgänger erfasst. Foto: Eyrich

Ein Auto hat am Sonntagabend einen 68-Jährigen erfasst und tödlich verletzt.

Albstadt-Ebingen - Der 68-jähriger Fußgänger war am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr auf dem Gehweg bei einer Tankstelle unterwegs, als ein 69-Jähriger mit seinem Auto vom Kreisverkehr in der Lautlinger Straße auf das Tankstellengelände einfuhr, den 68-Jährigen mit dem Auto auf dem Gehweg erfasste und überrollte.

Der Fußgänger erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen einbezogen, berichtet die Polizei.

Vor Ort waren auch der Rettungsdienst, ein Notfallseelsorger und die Feuerwehr Ebingen.