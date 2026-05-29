Tödlicher Unfall in Dotternhausen: Auto kommt von B27 ab - Passant stirbt auf dm-Parkplatz

Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitagnachmittag nahe der B27 in Dotternhausen gekommen. Ein Mensch kam ums Leben.
Gegen 17 Uhr berichten erste Augenzeugen, die am Ort des Geschehens vorbeifahren, von dramatischen Bildern. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, sogar ein Hubschrauber ist im Einsatz. Der Ort des Geschehens, das ist der Parkplatz des dm-Drogeriemarktes in Dotternhausen. Der liegt direkt an der Bundesstraße 27. Es gibt wohl einen Toten zu beklagen, so die erste zaghafte Meldung aus dem Lagezentrum des Reutlinger Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion.