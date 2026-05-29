Tödlicher Unfall in Dotternhausen: Auto kommt von B27 ab - Passant stirbt auf dm-Parkplatz

Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitagnachmittag nahe der B27 in Dotternhausen gekommen. Ein Mensch kam ums Leben.

Gegen 17 Uhr berichten erste Augenzeugen, die am Ort des Geschehens vorbeifahren, von dramatischen Bildern. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, sogar ein Hubschrauber ist im Einsatz. Der Ort des Geschehens, das ist der Parkplatz des dm-Drogeriemarktes in Dotternhausen. Der liegt direkt an der Bundesstraße 27. Es gibt wohl einen Toten zu beklagen, so die erste zaghafte Meldung aus dem Lagezentrum des Reutlinger Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion.

Ein Fahrzeug sei wohl von der B27 abgekommen und auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes gelandet.

Vor Ort wird dann die erste Vermutung zur traurigen Gewissheit: „Es wurden mehrere Fahrzeuge touchiert, eine Person wurde auf dem Parkplatz erfasst und getötet“, erklärt Christian Bertels als Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr.

Unsere Empfehlung für Sie Auto kommt von Straße ab Tödlicher Unfall an der B 27 bei Dotternhausen Schwerer Unfall am Freitagabend an der B27 nahe Dotternhausen: Auf einem Parkplatz erfasste ein Auto eine Person. Diese wurde tödlich verletzt.

Die ersten Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls stellen sich wie folgt dar: Ein älterer Mensch erlitt wohl einen medizinischen Notfall in seinem Fahrzeug, kam mit seiner Beifahrerin von der Straße ab und „fegte“ über den Parkplatz, formulierte es der Einsatzleiter.

Unfallfahrer per Hubschrauber abtransportiert

Auch ein Hubschrauber war im Anschluss an den fatalen Unfall im Einsatz, transportierte den schwer verletzten Fahrer des Unfallwagens, ein großraumiger Elektro-SUV, ab. ´

Für den getöteten Passanten im Alter von 73 Jahren kam aber wohl jede Hilfe zu spät. „Er ist noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen“, bestätigt Polizeisprecher Michael Christner auf Anfrage am frühen Abend. Zwei weitere Menschen wurden in ihren Fahrzeugen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Psychologische Betreuung

Die Feuerwehren Dotternhausen, Dormettingen und Schömberg waren im Einsatz, auch ein Großaufgebot des DRK war vor Ort. Insbesondere die Menschen, die sich zur Zeit des Unfalls im Drogeriemarkt oder auf dem Parkplatz befanden, mussten psychologisch betreut werden.

Die B27 war während der Rettungsarbeiten befahrbar, der Parkplatz selbsterklärend gesperrt.