Tödlicher Unfall in Balingen: Das sagt das Regierungspräsidium zum Unfallort

1 Bei dem Unfall wurde ein 82-jähriger von mehreren Autos erfasst und getötet. Foto: /Thiercy

Der tödliche Unfall beschäftigt Ermittler und Behörden weiterhin. Ein 82-Jähriger war an der Aufschleifung von mehreren Fahrzeugen erfasst und getötet worden. Nun äußert sich das Regierungspräsidium Tübingen zur Unfallstelle.









Der Mann war am Freitag vergangener Woche zu Fuß vom Industriegebiet Gehrn auf der B 463 unterwegs. In der Dunkelheit. An der Aufschleifung zur B 27 kam es zu der Tragödie: Der Senior wurde von mehreren Fahrzeugen erfasst. Unter einem Wagen kam er zum Liegen und verstarb noch an der Unfallstelle.