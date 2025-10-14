Tödlicher Unfall in Bad Herrenalb: Fußgängerin stirbt vor Augen der Helfer – wer hilft ihnen?

Nach dem tödlichen Unfall in Bernbach am Montagnachmittag ermittelt die Polizei weiter. Doch wie werden eigentlich die Betroffenen und Einsatzhelfer betreut?
Eine 62-jährige Fußgängerin ist auf die Straße gestürzt und wurde von einem Linienbus erfasst. Sie überlebte den Zusammenstoß am Montagnachmittag im Bad Herrenalber Ortsteil Bernbach nicht. Nach Stand der Ermittlungen am Montagabend fuhr nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim ein 52-jähriger Busfahrer gegen 16.10 Uhr auf der Moosbronner Straße, als eine 62 Jahre alte Fußgängerin aus noch unbekannter Ursache auf die Fahrbahn stürzte und es zum Zusammenstoß kam.