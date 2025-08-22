Tödlicher Unfall in Altensteig: Schuldfrage beschäftigt nach wie vor den Staatsanwalt

Nach dem tödlichen Unfall, bei dem im November eine Frau in Altensteig unter einem Bus eingeklemmt wurde, arbeitet die Staatsanwalt nach wie vor den Sachverhalt auf.
Muss der Busfahrer mit einer Anklage rechnen, oder liegt die Schuld bei der Verstorbenen? Hat er beim Rückwärtsfahren ein Warnsignal überhört oder gab es keines? Diese und andere Fragen stellen sich nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang, der sich im November vergangenen Jahre in der Altensteiger Poststraße an der Bushaltebucht beim Rathaus ereignete und in der Öffentlichkeit für großes Entsetzen gesorgt hat.