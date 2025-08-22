Tödlicher Unfall in Altensteig: Schuldfrage beschäftigt nach wie vor den Staatsanwalt

Nach dem tödlichen Unfall, bei dem im November eine Frau in Altensteig unter einem Bus eingeklemmt wurde, arbeitet die Staatsanwalt nach wie vor den Sachverhalt auf.

Muss der Busfahrer mit einer Anklage rechnen, oder liegt die Schuld bei der Verstorbenen? Hat er beim Rückwärtsfahren ein Warnsignal überhört oder gab es keines? Diese und andere Fragen stellen sich nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang, der sich im November vergangenen Jahre in der Altensteiger Poststraße an der Bushaltebucht beim Rathaus ereignete und in der Öffentlichkeit für großes Entsetzen gesorgt hat.

Das damalige Geschehen wurde von der Leiterin des örtlichen Polizeipostens, Kommissarin Martina Reimann, bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2024 im Altensteiger Gemeinderat besonders erwähnt.

Die 62-jährige Frau soll an besagtem Tag gegen 20 Uhr in der Parkbucht an der Stelle mit erhöhter Bordsteinkante aus dem Bus gestiegen sein und habe direkt hinter dem Fahrzeug die Poststraße überqueren wollen. In diesem Moment sei ein zweiter Linienbus angekommen.

Damit auch dessen Fahrgäste bequem aussteigen können, habe der Fahrer des bereits haltenden Busses sein Fahrzeug leicht zurückgesetzt – auch, weil er die Fahrt Richtung Stadtausgang fortsetzen wollte.

Unter Bus eingeklemmt

Die Frau wurde dabei laut Pressemitteilung der Polizei erfasst, stürzte und wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt Dabei zog sie sich schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle.

Hätte sich der Busfahrer beim Zurücksetzen einweisen lassen müssen? Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Umstände zu klären. Die Polizei Pforzheim leitete den Unfallhergang an die Staatsanwaltschaft Tübingen weiter. Die Akte über den genauen Hergang und mögliche Folgen für den Busfahrer sei noch in Bearbeitung, teilte der Pressesprecher auf Nachfrage mit.

Die Frage, ob der Busfahrer mit einer Anklage oder gar Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge rechnen muss, blieb unbeantwortet.