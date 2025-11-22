Tödlicher Unfall im Kreis Rastatt: Schülerin von Bus überfahren – Ermittler geben neue Erkenntnisse bekannt

Eine Grundschülerin wird von einem Bus erfasst und stirbt noch an der Unfallstelle. Nun geben die Ermittler neue Details zu dem Unglück bekannt.
Nachdem eine Grundschülerin von einem Schulbus in Ottersweier (Kreis Rastatt) am Freitag überfahren und tödlich verletzt wurde, hat die Polizei weitere Details genannt: Das Mädchen habe die Straße vor dem Unglück an einem Zebrastreifen überquert, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Schulbus hatte das Kind am Freitag erfasst und überrollt. Für das Mädchen war jede Hilfe zu spät gekommen. Es war noch am Unfallort gestorben.