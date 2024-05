1 Rettungskräfte brachten den lebensbedrohlich verletzten Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 75-Jähriger erfasst am Freitag in Hilzingen (Kreis Konstanz) mit seinem Auto einen vierjährigen Jungen. Das Kind wird lebensbedrohlich verletzt und stirbt später im Krankenhaus.









