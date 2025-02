1 Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Enzkreis unterwegs. An einem Ortsausgang kommt es zu einem tödlichen Zusammenstoß.









Link kopiert



Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße in Wimsheim (Enzkreis) gestorben. Am Ortsausgang wollte ein Auto auf die Straße einbiegen, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte. Dabei kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß.