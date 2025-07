Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab, bleibt im Feld stehen und gerät in Brand. Der Unfall endet für den Beifahrer tödlich, der Fahrer kommt ins Krankenhaus.

Ein Auto ist bei Eisingen (Enzkreis) von der Straße abgekommen und in Brand geraten – der Beifahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Beifahrer starb hingegen noch an der Unfallstelle. Warum das Auto in der langgezogenen Linkskurve von der Straße abkam, war zunächst unklar.