Tödlicher Unfall bei Steinach: Das sagt die Feuerwehr

1 Bis sie am Unfallort eintraf, hatte die Steinacher Feuerwehr mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Foto: kamera24

Nach dem tödlichen Unfall, bei dem am Freitag auf der B 33 bei Steinach zwei Menschen starben, untersucht die Polizei, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Feuerwehr richtet derweil einen Appell an alle Fahrer, die nach einem Unfall im Stau stehen.









Noch ist unklar, wie es zu dem tragischen Zusammenstoß kam, der am Freitagabend zwei Menschen das Leben kostete. Sicher ist aber: Ein 18-jähriger Fahrer war auf der Kinzigbrücke bei Steinach auf zweispuriger Strecke nahezu geradlinig nach links in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Fiat zweier 81-Jähriger zusammengestoßen. Während der mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt wurde und von Ersthelfern, die sofort nach dem Unfall eingriffen, befreit werden konnte, wurden die beiden Insassen des anderen Autos eingeklemmt und konnten nicht aus dem Fahrzeug gerettet werden. Den ausbrechenden Brand im E-Auto des 18-Jährigen löschten ebenfalls die Ersthelfer. Erste Notrufe gingen um 18.47 Uhr ein. Die Feuerwehr Steinach und Haslach sowie der Rettungsdienst trafen daraufhin kurz danach an der Unfallstelle ein. Die beiden Senioren konnten sie nur tot bergen.