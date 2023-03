1 Durch den Aufprall wurde die Seite des Autos stark eingedrückt. Der Beifahrer und der Motorradfahrer starben noch am Unfallort. Foto: SDMG/Schulz

Anfang September 2021 kam es bei Pfalzgrafenweiler zu einem schweren Unfall. Ein Motorrad und ein Auto waren daran beteiligt. Zwei Menschen starben. Der Autofahrer stand nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Doch noch ist die Schuldfrage offen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Der Unfall ist mir im Gedächtnis geblieben, weil er ausgesprochen schrecklich war.“ So beschrieb während des Prozesses am Dienstag der Notfallmediziner, was am 3. September 2021 auf der Landesstraße 404 nahe Pfalzgrafenweiler passiert ist.