Auf der A81 ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Symbolbild. Foto: dpa

Auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb ist am Freitagnachmittag ein 50-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt.















Horb a. N.ckar - Gegen 13.15 Uhr kam es auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart, etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Horb, zu dem tödlichen Unfall.

Ein 50-jähriger Autofahrer hielt mit seinem Wagen auf der Standspur an und wurde nach dem Verlassen seines Fahrzeuges von einem Lkw erfasst. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Lastwagenfahrer versuchte noch nach links auszuweichen. Hierbei prallte er mit zwei Autos zusammen. Der genaue Unfallhergang ist zum jetzigen Zeitpunkt, laut Angaben der Polizei, noch nicht abschließend geklärt.

Der Lkw-Fahrer sowie eine Autofahrerin erlitten einen Schock und mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Das Unfallgeschehen sorgte für eine komplette Sperrung der Autobahn in Richtung Stuttgart. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der Verkehr wurde deshalb an der Anschlussstelle Empfingen ausgeleitet, was auch zu Verkehrsbehinderungen auf der Umleitungsstrecke führte. Erst in den frühen Abendstunden konnte die Polizei nach Beendigung der Bergungsarbeiten die Fahrbahn komplett wieder freigeben.

Die Verkehrspolizei sucht unter 0741 34879-0 noch Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.