38-Jährige prallt auf B32 frontal in Gegenverkehr

1 Die Unfallfahrerin wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt ist am Samstag ein 74 Jahre alter Autofahrer gestorben.









Wie die Polizei mitteilt, geriet eine aus Richtung Schlatt kommende 38-Jährige mit ihrem Auto gegen 13.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den BMW des 74-Jährigen.

Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt. Die 38-Jährige konnte von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Für den 74-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Balingen ermittelt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B32 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 17 Uhr komplett gesperrt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.