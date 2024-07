Tödlicher Unfall: Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod

Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod

Ein Autofahrer fährt in Seoul in eine Menschenmenge. Es gibt mehrere Tote.









Seoul - Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul zahlreiche Fußgänger mit seinem Fahrzeug erfasst und mehrere von ihnen tödlich verletzt. Es habe bei dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) im Zentrum der Hauptstadt mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Fahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann handle, sei festgenommen worden.