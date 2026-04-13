Tödlicher Unfall auf B 415 in Lahr: Schockierende Details zum Lkw-Fahrer kommen ans Licht

Der tödliche Unfall in Lahr erhält eine weitere brisante, schier unfassbare Note. Grund ist das Verhalten des mutmaßlichen Verursachers unmittelbar nach den Kollisionen.
Die bekannten Fakten haben auch nach fünf Tagen nicht an Tragik und Schrecken verloren. Es ist kurz vor 15 Uhr am Donnerstag, als ein Lastwagen auf der B 415 Richtung Autobahn fährt. Zeitgleich wollen eine 38-Jährige und ein 37-Jähriger auf dem Fußgängerüberweg beim LGS-Gelände die Fahrbahn queren. Ihre Ampel zeigt Grün, der Lkw hat Rot.