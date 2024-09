Tödlicher Unfall auf B 33: Bei Peterzell in den Gegenverkehr geraten – Polizei hat eine Vermutung

Bei Peterzell in den Gegenverkehr geraten – Polizei hat eine Vermutung

1 Durch die Wucht des Aufpralls beim Unfall auf der B 33 bei Peterzell wurde auch der Motorblock des Kleinwagens der 51-Jährigen herausgerissen. Foto: Marc Eich/Marc Eich

Die Ermittlungen zum tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 bei Peterzell sind zwar noch nicht abgeschlossen, die Polizei hat mittlerweile aber eine Vermutung, warum die Frau in den Gegenverkehr geriet.









Es war frühmorgens, als es auf der Bundesstraße 33 zwischen Mönchweiler und Peterzell zu dem Unfall mit fatalen Folgen kam. Auf ihrer Fahrt in Richtung St. Georgen geriet eine 51-Jährige mit ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn – ausgerechnet in dem Moment, als ein Sattelschlepper in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.