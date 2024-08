Tödlicher Unfall auf A81 im Kreis Konstanz: Auf nasser Straße ins Schleudern gekommen – Autofahrer stirbt

1 Der Mann wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Beim Überholen ist einem Mann auf der A81 die regennasse Fahrbahn zum Verhängnis geworden. Der 38-Jährige kommt ins Schleudern und überschlägt sich mehrfach. Die Retter können ihm nicht mehr helfen.









Link kopiert



Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 im Kreis Konstanz ist ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 38-jährige Schweizer mit seinem Wagen beim Überholen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Danach sei der Mann von der Straße abgekommen und habe sich mit seinem Wagen mehrfach überschlagen, hieß es von der Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.