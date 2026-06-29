Tödlicher Unfall am Bahnübergang: Polizei sucht nach weiteren Zeugen
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Nachdem ein 42-jähriger Radfahrer am Samstagabend an einem Bahnübergang in Willstätt-Legelshurst tödlich verunglückt war, sucht die Polizei nun einen weiteren Radfahrer, der den Unfall beobachtet haben könnte. Foto: ER24

Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Willstätt-Legelshurst am Samstagabend sucht die Polizei unter anderem einen bislang unbekannten Radfahrer.

Nach einem tödlichen Unfall am Samstagabend am Bahnübergang der L 95 sind die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach weiteren Zeugen, das teilt die Polizei mit. Insbesondere wird nach einem Zeugen gesucht, der wie der Verunfallte, mit einem Fahrrad an den am Bahnübergang wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr und nach dem Unfall des 42-Jährigen umdrehte und seine Fahrt kurz darauf fortsetzte.

 

Der Mann wurde durch erste Zeugen wie folgt beschrieben: mittleres Alter, schlank, lange dunkle Haare zum Zopf gebunden sowie bekleidet mit einem hellbraunen/sandfarbenen Oberteil (vermutlich T-Shirt). Zeugen, die zum Unfallgeschehen oder der Identität des gesuchten Radfahrers Angaben machen können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781/21 42 00 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg.

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