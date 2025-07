1 In Calw-Hirsau ist ein Radfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: pattilabelle - stock.adobe.com In der Pletschenau in Calw-Hirsau verunglückt am Samstagabend ein 59-Jähriger. Der Mann erleidet beim Sturz so schwere Verletzungen, dass er sein Leben verliert.







Link kopiert



Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstagabend in der Pletschenau in Calw-Hirsau gekommen. Der Unfall hat sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim gegen 19.40 Uhr ereignet.