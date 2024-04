Was mittlerweile über die Gewalttat in Dornstetten bekannt ist

1 In dem Einfamilienhaus kam es am erste Weihnachtsfeiertag zu einem tödlichen Streit. (Archivbild) Foto: Schwenk

Ein 42-Jähriger soll im Dornstetter Teilort Aach am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags einen 44-Jährigen mit einem Messer getötet haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft gegen den Mann Anklage erhoben und auf Anfrage unserer Redaktion weitere Details zum Fall bekanntgegeben.









Ausgerechnet an Weihnachten wurde der Dornstetter Teilort Aach im vergangenen Jahr zum Schauplatz eines schrecklichen Gewaltverbrechens. Am Morgen des 25. Dezember gegen 5 Uhr waren laut Angaben der Polizei zwei Männer in einem Wohnhaus in Streit geraten – der eine 42 Jahre alt, der andere zwei Jahre älter.