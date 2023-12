Tödlicher Streit an Weihnachten: Nach Bluttat in Dornstetten sind viele Fragen offen

Nach Bluttat in Dornstetten sind viele Fragen offen

Tödlicher Streit an Weihnachten

1 Rot-weißes Flatterband sperrt den Tatort ab. Foto: Schwenk

Im Dornstetter Teilort Aach geraten in den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags zwei Männer in Streit. Mit tödlichem Ausgang. Am Tag nach der Tat sind viele Fragen offen.









Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags ist es ruhig in der Dietersweiler Straße im Dornstetter Stadtteil Aach. Vereinzelt spazieren Einwohner mit ihren Familien durch die Straße, Hundehalter gehen mit ihrem Vierbeiner Gassi, eine Reiterin ist mit ihrem Pferd unterwegs. Immer wieder scheint kurz die Sonne durch die Wolken, ein Regenbogen durchbricht das Grau in Grau des Weihnachtstags.