Tödlicher Polizeieinsatz nahe Freiburg: Motiv nach tödlichem Einsatz noch unklar - Retter erzählt

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg berichtet ein Nachbar von dramatischen Szenen. Ein Mann hatte am Sonntagabend laut Polizei seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind mit einer Schrotflinte bedroht. Der Nachbar rettete demnach das Kind. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz wurde der Angreifer tödlich verletzt. Das Motiv des Deutschen ist laut Ermittlern bisher noch unklar.