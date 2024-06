Schweigemarsch am Potsdamer Platz in Berlin für getöteten Polizisten

1 Am Potsdamer Platz in Berlin fand ein Schweigemarsch für den in Mannnheim getöteten Polizisten statt. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Die Messerattacke von Mannheim hat viele Menschen erschüttert. Auch in Berlin wurde an den getöteten Polizisten erinnert.









Tausende Menschen haben bei einem Schweigemarsch in Berlin an den bei einer Messerattacke in Mannheim getöteten Polizisten erinnert. Zu der Aktion hatten die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) aufgerufen. Damit sollte am Freitag ein klares Zeichen für die Demokratie gesetzt werden, wie es im Aufruf hieß. Die Polizei sprach von 3000 Teilnehmern, die GdP von 8000. Fahnen, Flaggen und Transparente waren unerwünscht. Unter den Teilnehmern war die „Blaulichtfamilie“, darunter viele Polizisten und Polizistinnen in Uniform, prominent zu sehen. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik liefen mit.