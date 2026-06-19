Tödlicher Irrtum in Schorndorf: Mutter ging zur Arbeit, Kind starb an Hitzeschlag im Auto

Die Untersuchung bringt Aufschluss zur Todesursache des im Auto vergessenen Kleinkinds. In den sozialen Medien schlagen die Wellen nach dem Unglück hoch.
Nach dem tragischen Tod eines Kleinkinds in einem geparkten Auto in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) sind Details zur Todesursache des Mädchens bekannt geworden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, starb das erst 20 Monate alte Mädchen an einem Organversagen, das auf einen Hitzschlag zurückzuführen sei. Dies hat eine Obduktion am Freitag ergeben.