Tödlicher Brand in Villingen

1 Beim Brand in der Bleichestraße starb im Dezember ein Mann. Wie das Feuer ausgelöst wurde, scheint nicht vollständig zu klären zu sein. Foto: Eich

Der tödliche Brand in der Villinger Bleichestraße wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Die Ermittlungen sind größtenteils abgeschlossen, aber die genaue Ursache liegt weiter im Dunkeln.















Villingen-Schwenningen - Sechs Wochen ist es her, dass am Eckhaus zur Großherzog-Karl-Straße die Flammen nach draußen schlugen. Während sich ein Bewohner – auch dank Ersthelfer – retten kann, stirbt in dem prächtigen Haus ein 76-Jähriger. Schnell wird klar, dass sich die Ermittlungen zur Brandursache schwierig gestalten werden. Dafür gibt es mehrere Gründe.