1 Ein Bär hat einen Jogger in Italien getötet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Nature Picture Library/Bruno D Amicis

Im Norden Italiens wird ein Jogger von einem Bären getötet. Die Leiche des Mannes wird in der Provinz Trentino entdeckt. Es ist der erste tödliche Zwischenfall dieser Art im Land.









In der norditalienischen Provinz Trentino ist ein Jogger von einem Bären getötet worden. Es handele sich um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte des Landes, teilten die Behörden am Freitag mit. Die zerfleischte Leiche des 26-Jährigen war in der Nacht zum Donnerstag in der Gemeinde Caldes entdeckt worden.

Wie aus Ermittlungskreisen verlautete, ergab eine Autopsie am Freitag, dass der junge Mann von einem Bären getötet worden war. Mithilfe seiner DNA-Spuren soll das Tier identifiziert und abgeschossen werden.

Bereits im März war in der Nähe ein Mann von einem Bären attackiert worden. Das bei Wanderern und Touristen beliebte Tal Val di Sole liegt in den italienischen Alpen nördlich des Gardasees. Dort leben mittlerweile rund hundert Bären in freier Wildbahn - sie waren von 1996 bis 2004 im Rahmen des EU-Projekts „Life Ursus“ angesiedelt worden. Geplant war den örtlichen Behörden zufolge eine Population von lediglich 50 Bären.