Tödlicher Absturz: Mauritius: Verunglückter Deutscher war Student aus Bayern

Der Urlaub einer bayrischen Familie auf Mauritius endet in einer Tragödie. Die örtlichen Behörden sprechen von Leichtsinn - die Urlauber waren ohne ortskundigen Führer unterwegs.
Port Louis - Nach dem tödlichen Unfall eines deutschen Urlaubers auf der Insel Mauritius haben die örtlichen Behörden weitere Details bekanntgegeben. Der 20-jährige Student, der am Montag auf dem Berg Le Morne Brabant etwa 125 Meter in die Tiefe stürzte, stammt laut Angaben der Behörden aus Bayern. Die zahlreichen Verletzungen, die er bei dem Sturz erlitten habe, hätten demnach zum Tod des Mannes geführt.