«Die Beweise sprechen für sich», schreibt das US-Heimatschutzministerium zu einem Video, das Momente vor den Schüssen auf Renee Good zeigt. Doch welche Annahmen lassen sie in dem Fall wirklich zu?
Minneapolis - Es sind verstörende Szenen, die die USA seit Tagen aufwühlen: Handyaufnahmen von Augenzeugen zeigen, wie ein Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE am Mittwoch in einem Wohngebiet von Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota mit dem Tod der dreifachen Mutter Renee Nicole Good endet. Ein Beamter hatte aus direkter Nähe mehrere Schüsse auf die 37-Jährige abgegeben.