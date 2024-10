Tödliche Schüsse in Göppingen: Polizei sucht in der Fils nach der Tatwaffe

7 Die Polizei sucht in der Fils nach der Tatwaffe. Foto: privat

In einer Bar in Göppingen schießt ein Täter mit einer Maschinenpistole. Ein Mann stirbt, zwei weitere Männer werden lebensgefährlich verletzt. Nun suchen Taucher nach der Tatwaffe.









Link kopiert



Nach den tödlichen Schüssen in einer Göppinger Bar suchen Polizeitaucher in dem Fluss Fils nach einer Tatwaffe. Die Maßnahme sei reine Routine, erklärte ein Polizeisprecher. In der Vergangenheit seien Tatwaffen immer wieder in Flüssen entsorgt worden. Bei der Tatwaffe soll es sich nach Informationen aus Sicherheitskreisen um eine Maschinenpistole handeln.